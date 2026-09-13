Лише другий за 7 років: Миколенко став найкращим в АПЛ та повторив досягнення Ярмоленка

Блискучий матч у Лондоні

Виїзний поєдинок проти "Тоттенгема" завершився нульовою нічиєю (0:0). Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" і провів на полі усі 90 хвилин, зумівши повністю нейтралізувати атакувальний потенціал господарів. Завдяки надійним діям українця у захисті "іриски" зберегли свої ворота недоторканними та продовжили безпрограшну серію на старті сезону.

Авторитетні статистичні портали WhoScored та SofaScore поставили Миколенку однаково високі бали – 7,7. Окрім того, лівий захисник виграв офіційне голосування уболівальників на сайті та в застосунку Прем'єр-ліги, отримавши офіційний статус найкращого гравця зустрічі (Player of the Match).

Віталій Миколенко з індивідуальною нагородою (фото: ФК "Евертон")

Другий після Ярмоленка

Це визнання стало для українського футболу справді унікальним. Нинішню систему офіційного голосування вболівальників АПЛ запровадила перед сезоном-2019/20. За всі сім років існування нагороди Миколенко став лише другим українцем, якому вдалося здобути цей титул.

Першим українським переможцем у вересні 2019 року був Андрій Ярмоленко, який у складі "Вест Хема" відзначився голом у ворота "Манчестер Юнайтед" (2:0) та отримав визнання вболівальників. Тепер захисник "Евертона" повторив це досягнення.