Легендарный тренер отказал сборной Италии: детали переговоров

Гвардиола и сборная Италии: сделки не будет?

Как утверждают источники, руководители Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини и его помощник Леонардо встретились с Гвардиолой в Барселоне. Однако переговоры получились короткими и продолжались почти одну минуту.

Сообщается, что 55-летний специалист не заинтересован в каких-либо предложениях, поскольку недавно завершил 10-летний период сотрудничества с "Манчестер Сити". Даже, несмотря на то, что работа в сборной не требует постоянного присутствия, Гвардиола хочет уделить время близким.

Пеп планирует воздержаться от тренерской работы в течение одного года.

Кто может возглавить сборную Италии?

Среди главных претендентов на вакантную должность называются имена Антонио Конте и Роберто Манчини. Также одним из кандидатов на эту роль остается Андреа Пирло.

Сборная Италии находится в поиске главного тренера после отставки Дженнаро Гаттузо, не сумевшего вывести команду в финальную часть ЧМ-2026. В плей-офф квалификации итальянские футболисты умудрились проиграть сборной Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти.