Легендарний тренер відмовив збірній Італії: деталі перемовин

Гвардіола та збірна Італії: угоди не буде?

Як стверджують джерела видання, керівники Італійської федерації футболу Паоло Мальдіні та його помічник Леонардо зустрілися із Гвардіолою у Барселоні. Однак перемовини вийшли короткими і тривали практично одну хвилину.

Повідомляється, що 55-річний фахівець не зацікавлений у будь-яких пропозиціях, оскільки нещодавно завершив 10-річний період співпраці із "Манчестер Сіті". Навіть попри те, що робота в збірній не вимагає постійної присутності, Гвардіола хоче приділити час близьким.

Пеп планує утриматися від тренерської роботи впродовж одного року.

Хто може очолити збірну Італії?

Серед головних претендентів на вакантну посаду називаються імена Антоніо Конте та Роберто Манчіні. Також одним з кандидатів на цю роль залишається Андреа Пірло.

Збірна Італії перебуває у пошуку головного тренера після відставки Дженнаро Гаттузо, який не зміг вивести команду до фінальної частини ЧС-2026. У плей-оф кваліфікації італійські футболісти примудрилися програти збірній Боснії і Герцеговини в серії післяматчевих пенальті.