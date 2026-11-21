Украинская Премьер-лига, 13-й тур

"Колос" - "Харьков" - 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Тахири, 17, Климчук, 82 – Калюжный, 1.

"Харьков" забил уже на первой минуте, но хозяева быстро отыгрались

Встреча началась максимально удачно для харьковчан. Уже на первой минуте Иван Калюжный нанес удар с линии штрафной, после которой мяч, задев соперника, оказался в воротах.

Впрочем, "Колос" быстро восстановил равновесие. Ррапай пробил издалека, голкипер Ермаков отбил мяч перед собой, а Тахири успел сыграть на добивании и сравнять счет на 17-й минуте.

Еще до перерыва "Харьков" имел шанс снова выйти вперед. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Демченко во время подката, но Итодо не сумел переиграть Пахолюка – вратарь "Колоса" парировал удар в верхний угол.

Климчук принес "Колосу" победу

Во втором тайме харьковчане активно искали возможность забить, пытаясь вырвать победу. Попытки Гаджиева, Яцика и других футболистов атакующей группы в большинстве своем блокировались защитниками "Колоса" или становились добычей голкипера кузнецов.

Вместо этого хозяева воспользовались своим шансом в конце встречи. "Колос" перехватил мяч в центре поля, Ндукве протянул его в штрафную и отдал передачу на Климчука, который на 82-й минуте забил победный гол.

Таким образом, кузнецы завоевали три очка, а "Харьков" впервые за шесть матчей в УПЛ оставил поле без победы.