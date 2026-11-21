Українська Премʼєр-ліга, 13-й тур

"Колос" - "Харків" - 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: Тахірі, 17, Климчук, 82 - Калюжний, 1.

"Харків" забив уже на першій хвилині, але господарі швидко відігралися

Зустріч розпочалася максимально вдало для харків'ян. Уже на першій хвилині Іван Калюжний завдав удару з лінії штрафного майданчика, після якого м'яч, зачепивши суперника, опинився у воротах.

Втім, "Колос" швидко відновив рівновагу. Ррапай пробив здалеку, голкіпер Єрмаков відбив м'яч перед собою, а Тахірі встиг зіграти на добиванні та зрівняти рахунок на 17-й хвилині.

Ще до перерви "Харків" мав шанс знову вийти вперед. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Демченка під час підкату, але Ітодо не зумів переграти Пахолюка - воротар "Колоса" парирував удар у верхній кут.

Климчук приніс "Колосу" перемогу

У другому таймі харків'яни активно шукали можливість забити, намагаючись вирвати перемогу. Спроби Гаджиєва, Яцика та інших футболістів атакувальної групи здебільшого блокувалися захисниками "Колоса" або ставали здобиччю голкіпера ковалівців.

Натомість господарі скористалися своїм шансом наприкінці зустрічі. "Колос" перехопив м'яч у центрі поля, Ндукве протягнув його до штрафного майданчика та віддав передачу на Климчука, який на 82-й хвилині забив переможний гол.

Таким чином, ковалівці здобули три очки, а "Харків" уперше за шість матчів в УПЛ залишив поле без перемоги.