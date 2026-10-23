Бывшая звезда "Реала" опозорился из-за России: высказался в поддержку оккупантов
Бывший футболист "Реала" и "Арсенала" Месут Озил раскритиковал ФИФА за разный подход к России и Израилю. Он призвал организацию применять одинаковые правила ко всем странам.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на турецкое издание Yeni Asır.
Что сказал Озил об отстранении России
Бывший полузащитник высказался об отстранении российских клубов и национальных команд от международных футбольных соревнований. А также сравнил это решение с допуском к соревнованиям команд из Израиля.
"Спортивное сообщество всегда объединяло людей. В этом процессе ФИФА не накладывала эмбарго на израильские команды, но наложила на российские. Хочу обратиться отсюда в ФИФА: не следует придерживаться этих двойных стандартов, пусть относятся ко всем одинаково", — заявил Озил.
Где экс-футболист сделал заявление
Озил озвучил свою позицию в Стамбуле, где посетил матч ветеранов "Истанбула" и "Зенита". Поединок прошел в рамках Веронского Евразийского экономического форума.
"Истанбул" являлся последним клубом в профессиональной карьере немецкого футболиста. Ранее он также выступал за "Реал", лондонский "Арсенал", "Шальке" и "Вердер".
Что происходит с санкциями против России
Российские сборные и клубы отстранили от международных футбольных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
В то же время, президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно высказывался за пересмотр ограничений. В частности, российские команды уже допустили к новому юношескому турниру – чемпионату мира U-15.
Ранее мы сообщали, что сборная Италии отказалась от назначения Андреа Пирло на должность тренера из-за сотрудничества с российским бизнесом.