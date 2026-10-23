Бывшая звезда "Реала" опозорился из-за России: высказался в поддержку оккупантов

Что сказал Озил об отстранении России

Бывший полузащитник высказался об отстранении российских клубов и национальных команд от международных футбольных соревнований. А также сравнил это решение с допуском к соревнованиям команд из Израиля.

"Спортивное сообщество всегда объединяло людей. В этом процессе ФИФА не накладывала эмбарго на израильские команды, но наложила на российские. Хочу обратиться отсюда в ФИФА: не следует придерживаться этих двойных стандартов, пусть относятся ко всем одинаково", — заявил Озил.

Где экс-футболист сделал заявление

Озил озвучил свою позицию в Стамбуле, где посетил матч ветеранов "Истанбула" и "Зенита". Поединок прошел в рамках Веронского Евразийского экономического форума.

"Истанбул" являлся последним клубом в профессиональной карьере немецкого футболиста. Ранее он также выступал за "Реал", лондонский "Арсенал", "Шальке" и "Вердер".

Что происходит с санкциями против России

Российские сборные и клубы отстранили от международных футбольных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В то же время, президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно высказывался за пересмотр ограничений. В частности, российские команды уже допустили к новому юношескому турниру – чемпионату мира U-15.