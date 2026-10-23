Колишня зірка "Реала" зганьбився через Росію: висловився на підтримку окупантів

Що сказав Озіл про відсторонення Росії

Колишній півзахисник висловився щодо відсторонення російських клубів і національних команд від міжнародних футбольних змагань. А також порівняв це рішення із допуском до змагань команд з Ізраїлю.

"Спортивна спільнота завжди об'єднувала людей. У цьому процесі ФІФА не накладала ембарго на ізраїльські команди, але наклала на російські. Хочу звернутися звідси до ФІФА: годі вже дотримуватися цих подвійних стандартів, нехай ставляться до всіх однаково", — заявив Озіл.

Де ексфутболіст зробив заяву

Озіл озвучив свою позицію у Стамбулі, де відвідав матч ветеранів "Істанбула" та "Зеніта". Поєдинок відбувся в межах Веронського Євразійського економічного форуму.

"Істанбул" був останнім клубом у професійній кар'єрі німецького футболіста. Раніше він також виступав за "Реал", лондонський "Арсенал", "Шальке" та "Вердер".

Що відбувається із санкціями проти Росії

Російські збірні та клуби відсторонили від міжнародних футбольних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022-го року.

Водночас президент ФІФА Джанні Інфантіно неодноразово висловлювався за перегляд обмежень. Зокрема, російські команди вже допустили до нового юнацького турніру - чемпіонату світу U-15.