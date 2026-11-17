Суд завершил процедуру банкротства "Вереса"

Хозяйственный суд Ровенской области 17 ноября утвердил отчет управляющего санацией публичного акционерного общества "Ровенский народный клуб "Верес". Согласно решению суда, клуб возобновил платежеспособность и официально вышел из процедуры банкротства.

Финансовое оздоровление ровенской команды длилось около трех лет. Производство по делу о банкротстве было открыто в ноябре 2023 года.

Утвержденный судом план санации предусматривал урегулирование задолженности клуба. В частности, речь шла о списании части долговых обязательств и передаче кредиторам дополнительной части эмиссии акций.

В "Вереске" прокомментировали завершение санации

Исполняющий обязанности руководителя народного клуба Юрий Приварский назвал решение суда чрезвычайно важным событием для организации. Он поблагодарил всех, кто поддерживал "Верес" в течение сложного финансового периода.

"Мы прошли непростой путь, проделали непростую работу и наконец можем сказать, что эта страница перевернута. Спасибо всем, кто верил в "Верес", поддерживал клуб и работал ради этого результата. Двигаемся к новым победам", - заявил Приварский.

История с банкротством "Вереска"

Производство по делу о банкротстве "Верес" начали в ноябре 2023-го года. основанием тогда явилось заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма Базиспромстрой".

В июле 2021 года на официальных ресурсах "Верес" сообщал, что "Базиспромстрой" выбрали генподрядчиком для строительства футбольных полей с искусственным и натуральным покрытием на тренировочной базе, частично возведенной на улице Защитников Мариуполя.

Президент "Вереса" Иван Надеин во время встречи с журналистами уверял, что футбольный клуб не обанкротился. При этом отмечал, что "Верес" имеет задолженность перед подрядчиком на 100 миллионов гривен. Он говорил, что процедура будет урегулирована законным способом.