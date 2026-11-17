Суд завершив процедуру банкрутства "Вереса"

Господарський суд Рівненської області 17 листопада затвердив звіт керуючого санацією публічного акціонерного товариства "Рівненський народний клуб "Верес". Відповідно до рішення суду, клуб відновив платоспроможність та офіційно вийшов із процедури банкрутства.

Фінансове оздоровлення рівненської команди тривало майже три роки. Провадження у справі про банкрутство було відкрито в листопаді 2023-го року.

Затверджений судом план санації передбачав врегулювання заборгованості клубу. Зокрема, йшлося про списання частини боргових зобов'язань та передачу кредиторам додаткової частини емісії акцій.

У "Вересі" прокоментували завершення санації

Виконувач обов'язків керівника народного клубу Юрій Приварський назвав рішення суду надзвичайно важливою подією для організації. Він подякував усім, хто підтримував "Верес" протягом складного фінансового періоду.

"Ми пройшли непростий шлях, виконали непросту роботу й нарешті можемо сказати, що цю сторінку перегорнуто. Дякую всім, хто вірив у "Верес", підтримував клуб і працював заради цього результату. Рухаємось до нових перемог", - заявив Приварський.

Історія із банкрутством "Вереса"

Провадження у справі про банкрутство "Вереса" розпочали в листопаді 2023-го року. підставою тоді стала заява товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма Базиспромбуд".

У липні 2021-го року на офіційних ресурсах "Верес" повідомляв, що "Базиспромбуд" вибрали генпідрядником для будівництва футбольних полів зі штучним та натуральним покриттям на тренувальній базі, яку частково звели на вулиці Захисників Маріуполя.

Президент "Вереса" Іван Надєїн під час зустрічі з журналістами запевняв, що футбольний клуб не збанкрутів. При цьому зазначав, що "Верес" має заборгованість перед підрядником на 100 мільйонів гривень. Він казав, що процедура буде врегульована в законний спосіб.