Классная работа полурезерва: "Шахтер" без лишних проблем разобрался с "Черноморцем" в УПЛ (видео)
Донецкий "Шахтер" одержал очередную победу в высшем дивизионе украинского футбола. Подопечные Арды Турана уверенно одолели одесский "Черноморец", решив судьбу встречи еще до перерыва.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка.
УПЛ. 6-й тур
"Шахтер" – "Черноморец" – 2:0
Голы: Очеретько, 12, Мейреллиш, 34
Быстрый старт и комфортное преимущество
Несмотря на ротацию в составе после тяжелого матча против нидерландского ПСВ в Лиге чемпионов, донетчане полностью контролировали ход поединка. Оба мяча "горняки" забили еще в течение первого тайма, что позволило им спокойно довести игру до логического завершения.
Встреча началась с неприятности для хозяев: уже на 8-й минуте Алаа Грам получил повреждение, и вместо него на поле вышел Валерий Бондарь. Однако это не сбило темп "Шахтера". На 12-й минуте Олег Очеретько откликнулся на точную подачу Невертона с левого фланга и головой отправил мяч в угол ворот Аниагбосо.
На 34-й минуте донетчане удвоили преимущество. Бондарь, оказавшись у углового флажка, выполнил ювелирную подачу в штрафную площадь, где Мейреллиш также ударом головой забил второй мяч в ворота одесситов.
Героизм Аниагбосо и спокойная развязка
Во втором тайме "Шахтер" продолжал создавать опасные моменты, однако главным героем после перерыва стал вратарь "Черноморца" Аниагбосо. Голкипер одесситов совершил серию ярких сейвов, в частности парировав опасный удар Виктора Цуканова с близкого расстояния и выстрел Карвалью.
Одесситы пытались отвечать редкими атаками и даже зарабатывали перспективные стандарты, но пробить Дмитрия Ризныка так и не смогли.
Зафиксированный итоговый счет 2:0 позволил "Шахтеру" завоевать важные три очка и догнать житомирское "Полесье" в турнирной таблице УПЛ. У обоих коллективов – по 15 баллов.
Также сегодня "Динамо" с рекордом Ярмоленко не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ.