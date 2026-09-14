Класна робота напіврезерву: "Шахтар" без зайвих проблем розібрався із "Чорноморцем" в УПЛ (відео)

УПЛ. 6-й тур

"Шахтар" – "Чорноморець" – 2:0

Голи: Очеретько, 12, Мейрелліш, 34

Швидкий старт та комфортна перевага

Попри ротацію в складі після важкого матчу проти нідерландського ПСВ у Лізі чемпіонів, донеччани повністю контролювали перебіг поєдинку. Обидва м'ячі "гірники" забили ще протягом першого тайму, що дозволило їм спокійно довести гру до логічного завершення.

Зустріч розпочалася з прикрості для господарів: уже на 8-й хвилині Алаа Грам зазнав ушкодження, і замість нього на поле вийшов Валерій Бондар. Проте це не збило темп "Шахтаря". На 12-й хвилині Олег Очеретько відгукнувся на точну подачу Невертона з лівого флангу та головою спрямував м'яч у кут воріт Аніагбосо.

На 34-й хвилині донеччани подвоїли перевагу. Бондар, опинившись біля кутового прапорця, виконав ювелірний навіс у штрафний майданчик, де Мейрелліш також ударом головою забив другий м'яч у ворота одеситів.

Героїзм Аніагбосо та спокійна розв'язка

У другому таймі "Шахтар" продовжував створювати небезпечні моменти, однак головним героєм після перерви став воротар "Чорноморця" Аніагбосо. Голкіпер одеситів здійснив серію яскравих сейвів, зокрема парирувавши небезпечний удар Віктора Цуканова з близької відстані та постріл Карвалью.

Одесити намагалися відповідати поодинокими атаками та навіть заробляли перспективні стандарти, але пробити Дмитра Різника так і не змогли.

Зафіксований підсумковий рахунок 2:0 дозволив "Шахтарю" здобути важливі три очки та наздогнати житомирське "Полісся" в турнірній таблиці УПЛ. У обох колективів – по 15 балів.