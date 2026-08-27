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Футбол 27 августа 2026, 16:10

Конец трансферной саги: "Ливерпуль" покупает звезду ПСЖ за 130 млн евро

23-летний французский вингер имел предложения из нескольких английских клубов, но выбрал именно "Энфилд"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Французский вингер покинет парижский гранд (Фото: bradley_dls, Instagram)
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"Ливерпуль" находится на заваришальном этапе подписания 23-летнего вингера ПСЖ Брэдли Барколя. Ключевые переговоры между руководством клубов прошли успешно, а сам трансфер уже считается неизбежным.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение Фабрицио Романо в сети X (Twitter).

Финансовые детали громкого трансфера

По имеющейся информации, общая стоимость перехода француза вместе с бонусами составит около 115 миллионов фунтов стерлингов. Инсайдеры рассказывают о такой структуре выплат:

  • Гарантированная сумма: ПСЖ получит примерно 116,6 млн. евро.
  • Бонусная часть: Еще 23,3 млн. евро предусмотрены в виде дополнительных бонусных выплат.

Завершение длительной саги и выбор игрока

Трансферные переговоры по Барколю продолжались еще с конца мая. Первоначально парижане требовали своего таланта около 170 миллионов евро, однако после нескольких месяцев диалога пошли на компромисс и несколько снизили финансовые запросы.

В услугах французского вингера также был заинтересован лондонский "Арсенал" и ряд других ведущих европейских клубов. Однако сам Брэдли настаивал исключительно на переходе в "Ливерпуль".

Статистика Барколя

Брэдли Барколя присоединился к ПСЖ в 2023 году. С тех пор он провел за парижан 152 матча во всех турнирах. На его счету 39 голов и 37 ассистов в этих матчах.

А в футболке национальной сборной Вингер провел 28 матчей, в которых отличился 6 голами.

Ранее мы сообщали, что ПСЖ официально подписал чемпиона мира из "Барселоны".

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