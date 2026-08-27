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Футбол 27 серпня 2026, 16:10

Кінець трансферної саги: "Ліверпуль" купує зірку ПСЖ за 130 млн євро

23-річний французький вінгер мав пропозиції з кількох англійських клубів, але обрав саме "Енфілд"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Французький вінгер залишить паризький гранд (Фото: bradley_dls, Instagram)
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"Ліверпуль" перебуває на заварішальному етапі підписання 23-річного вінгера ПСЖ Бредлі Барколя. Ключові переговори між керівництвом клубів пройшли успішно, а сам трансфер уже вважається неминучим.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне повідомлення Фабріціо Романо у мережі X (Twitter).

Фінансові деталі гучного трансферу

За наявною інформацією, загальна вартість переходу француза разом із бонусами становитиме близько 115 мільйонів фунтів стерлінгів. Інсайдери розповідають про таку струтуру виплат:

  • Гарантована сума: ПСЖ отримає приблизно 116,6 млн євро.
  • Бонусна частина: Ще 23,3 млн євро передбачені у вигляді додаткових бонусних виплат.

Завершення тривалої саги та вибір гравця

Трансферні перемовини щодо Барколя тривали ще з кінця травня. Початково парижани вимагали за свого таланта близько 170 мільйонів євро, однак після кількох місяців діалогу пішли на компроміс і дещо знизили фінансові запити.

У послугах французького вінгера також був зацікавлений лондонський "Арсенал" та низка інших провідних європейських клубів. Проте сам Бредлі наполягав виключно на переході до "Ліверпуля".

Статистика Барколя

Бредлі Барколя доєднався до ПСЖ в 2023-му році. Відтоді він провів за парижан 152 матчі в усіх турнірах. На його рахунку 39 голів та 37 асистів в цих матчах.

А у футболці національної збірної вінгер провів 28 матчів, в яких відзначився 6 голами.

Раніше ми повідомляли, що ПСЖ офіційно підписав чемпіона світу з "Барселони".

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