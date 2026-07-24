Конец эпохи: Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной

Николас Отаменди подчеркнул, что уходит из команды с чувством выполненого долга и спокойствием в душе, несмотря на поражение в решающем матче мундиаля. И отметил, что надеть футболку сборной всегда было его мечтой.

"Сегодня мне приходится писать самые тяжелые слова за всю мою карьеру. Еще с детства я мечтал одеть футболку сборной Аргентины. Это была самая большая привилегия, которая подарила мне футбол. Спасибо, Аргентина. Спасибо за то, что позволила мне осуществить мечту - стать чемпионом мира", - написал Отаменди.

Также ветеран обратился к новому поколению футболистов с призывом никогда не переставать верить в себя и заверил, что следующая глава истории аргентинского футбола будет победной.

Выдающийся след в истории "альбиселесте"

Отаменди дебютировал в составе сборной Аргентины в мае 2009-го года. За это время защитник провел 139 матчей, отличившись 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

По числу сыгранных поединков защитник занимает пятое место в истории национальной команды. Впереди него только Лионель Месси, Хавьер Маскерано, Анхель Ди Мария и Хавьер Дзанетти.

Вместе с национальной сборной Отаменди завоевал главные трофеи в своей карьере: