Кінець епохи: Отаменді оголосив про завершення кар'єри у збірній

Ніколас Отаменді підкреслив, що йде з команди з відчуттям виконаного обов’язку та спокоєм у душі, попри поразку у вирішальному матчі мундіалю. Та зазначив, що одягти футболку збірної завжди було його мрією.

"Сьогодні мені доводиться писати найважчі слова за всю мою кар’єру. Ще змалку я мріяв одягнути футболку збірної Аргентини. Це був найбільший привілей, який подарував мені футбол. Дякую, Аргентино. Дякую за те, що дозволила мені здійснити мрію - стати чемпіоном світу", - написав Отаменді.

Також ветеран звернувся до нового покоління футболістів із закликом ніколи не переставати вірити в себе та запевнив, що наступний розділ історії аргентинського футболу буде переможним.

Видатний слід в історії "альбіселесте"

Отаменді дебютував у складі збірної Аргентини у травні 2009-го року. За цей час оборонець провів 139 матчів, у яких відзначився 8 забитими м’ячами та 3 результативними передачами.

За кількістю зіграних поєдинків захисник посідає п’яте місце в історії національної команди. Попереду нього лише Ліонель Мессі, Хав’єр Маскерано, Анхель Ді Марія та Хав’єр Дзанетті.

Разом із національною збірною Отаменді здобув головні трофеї у своїй кар'єрі: