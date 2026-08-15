Конец эпохи: легенда сборной Италии объявил о завершении карьеры

Причины решения и выступления за Париж

36-летний форвард, последним клубом которого был "Париж", уже сообщил партнерам по команде, что для него пора больше внимания уделять семье. Руководство французского клуба поблагодарило ветерана за профессионализм и помощь в развитии молодых игроков.

Спортсмен не намерен полностью прощаться со спортом. По данным итальянских СМИ, Иммобиле рассматривает два пути продолжения деятельности – работу в должности футбольного функционера или вхождение в состав тренерского штаба.

След в истории футбола

Наибольших успехов в карьере Чиро добился в составе римского "Лацио", где стал настоящей иконой и капитаном. Так, в сезоне-2019/20 Иммобиле стал лучшим бомбардиром Европы, забив 36 голов за сезон в Серии А.

Этот показатель позволил ему повторить исторический рекорд чемпионата Италии. В общей сложности он четырежды выигрывал гонку снайперов итальянского первенства и занимает 8-е место в топе бомбардиров Серии А (201 мяч);

В составе сборной Италии нападающий получил титул чемпиона Европы в 2021 году.

В течение насыщенной карьеры итальянский форвард также успел поиграть за "Ювентус", "Боруссию" Дортмунд, "Севилью", "Болонью", "Бешикташ" и другие известные европейские коллективы.