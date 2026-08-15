Кінець епохи: легенда збірної Італії оголосив про завершення кар'єри

Причини рішення та виступи за "Париж"

36-річний форвард, останнім клубом якого був "Париж", вже повідомив партнерам по команді, що для нього настав час більше уваги приділяти родині. Керівництво французького клубу подякувало ветерану за професіоналізм та допомогу у розвитку молодих гравців.

Спортсмен не планує повністю прощатися зі спортом. За даними італійських ЗМІ, Іммобіле розглядає два шляхи продовження діяльності - роботу на посаді футбольного функціонера або входження до складу тренерського штабу.

Слід в історії футболу

Найбільших успіхів у кар'єрі Чіро досяг у складі римського "Лаціо", де став справжньою іконою та капітаном. Так, в сезоні-2019/20 Іммобіле став найкращим бомбардиром Європи, забивши 36 голів за сезон у Серії А.

Цей показник дозволив йому повторити історичний рекорд чемпіонату Італії. Загалом він чотири рази вигравав гонку снайперів італійської першості та посідає 8-ме місце в топі бомбардирів Серії А (201 м'яч);

У складі збірної Італії нападник здобув титул чемпіона Європи у 2021 році.

Протягом насиченої кар'єри італійський форвард також встиг пограти за "Ювентус", "Борусію" Дортмунд, "Севілью", "Болонью", "Бешикташ" та інші відомі європейські колективи.