Кейн, Мбаппе, Месси и другие: объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026

Историческая церемония

Премия "Золотой мяч" отмечает свой 70-летний юбилей – первое вручение прошло в 1956 году. Победителя объявят на торжественной церемонии в Лондоне 26 октября. Символический выбор столицы Великобритании – дань памяти легендарному Стэнли Мэттьюзу, ставшему первым обладателем этой награды.

Это первый случай в истории, когда "Золотой мяч" от France Football будут вручать за пределами Франции.

Главные фавориты сезона

Главным фаворитом на завоевание трофея является нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, который в прошлом сезоне забил 73 гола за клуб и национальную сборную.

Кроме него, высокие шансы получить награду имеют также Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Родри, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль, Витинья и действующий обладатель трофея Усман Дембеле. Также на свой девятый "Золотой мяч" претендует Лионель Месси.

Наибольшее представительство в списке номинантов имеет действующий победитель Лиги чемпионов - ПСЖ. Парижский клуб представляют сразу девять игроков, среди которых летний новичок Ферран Торрес, забивший решающий гол в финале Мундиаля.

Полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026:

Джуд Беллингем (Англия, "Реал")

Пау Кубарси (Испания, "Барселона")

Марк Кукурелья (Испания, "Реал")

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

Луис Диас (Колумбия, "Бавария")

Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед")

Габриэл (Бразилия, "Арсенал")

Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Гарри Кейн (Англия, "Бавария")

Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)

Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")

Садио Мане (Сенегал, "Аль-Наср")

Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)

Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")

Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами")

Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)

Майкл Олисе (Франция, "Бавария")

Уильям Пачо (Эквадор, ПСЖ)

Хулиан Киньонес (Мексика, "Аль-Кадисия")

Деклан Райс (Англия, "Арсенал")

Родри (Испания, "Барселона")

Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)

Уильям Салиба (Франция, "Арсенал")

Ферран Торрес (Испания, ПСЖ)

Дайо Упамекано (Франция, "Бавария")

Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")

Витинья (Португалия, ПСЖ)

Другие номинации и претенденты

Кроме главной награды организаторы объявили претендентов в других категориях:

Лучший молодой игрок: Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Уоррен Заир-Эмри и другие.

Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Уоррен Заир-Эмри и другие. Лучший вратарь: Давид Райя, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и герой ЧМ-2026 Возинья.

Давид Райя, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и герой ЧМ-2026 Возинья. Тренер года: Микель Артета, Луис Энрике, Луис де ла Фуэнте, Унайи Эмери, Венсан Компани.

На церемонии в Лондоне призы получат также представительницы женского футбола.