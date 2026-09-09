Кейн, Мбаппе, Месси и другие: объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026
Французское издание France Football официально объявило список претендентов на самую престижную индивидуальную награду мирового футбола по итогам сезона-2025/26.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт премии.
Историческая церемония
Премия "Золотой мяч" отмечает свой 70-летний юбилей – первое вручение прошло в 1956 году. Победителя объявят на торжественной церемонии в Лондоне 26 октября. Символический выбор столицы Великобритании – дань памяти легендарному Стэнли Мэттьюзу, ставшему первым обладателем этой награды.
Это первый случай в истории, когда "Золотой мяч" от France Football будут вручать за пределами Франции.
Главные фавориты сезона
Главным фаворитом на завоевание трофея является нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, который в прошлом сезоне забил 73 гола за клуб и национальную сборную.
Кроме него, высокие шансы получить награду имеют также Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Родри, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль, Витинья и действующий обладатель трофея Усман Дембеле. Также на свой девятый "Золотой мяч" претендует Лионель Месси.
Наибольшее представительство в списке номинантов имеет действующий победитель Лиги чемпионов - ПСЖ. Парижский клуб представляют сразу девять игроков, среди которых летний новичок Ферран Торрес, забивший решающий гол в финале Мундиаля.
Полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026:
- Джуд Беллингем (Англия, "Реал")
- Пау Кубарси (Испания, "Барселона")
- Марк Кукурелья (Испания, "Реал")
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Луис Диас (Колумбия, "Бавария")
- Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед")
- Габриэл (Бразилия, "Арсенал")
- Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
- Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
- Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
- Садио Мане (Сенегал, "Аль-Наср")
- Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
- Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
- Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами")
- Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
- Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
- Уильям Пачо (Эквадор, ПСЖ)
- Хулиан Киньонес (Мексика, "Аль-Кадисия")
- Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
- Родри (Испания, "Барселона")
- Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)
- Уильям Салиба (Франция, "Арсенал")
- Ферран Торрес (Испания, ПСЖ)
- Дайо Упамекано (Франция, "Бавария")
- Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")
- Витинья (Португалия, ПСЖ)
Другие номинации и претенденты
Кроме главной награды организаторы объявили претендентов в других категориях:
- Лучший молодой игрок: Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Уоррен Заир-Эмри и другие.
- Лучший вратарь: Давид Райя, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и герой ЧМ-2026 Возинья.
- Тренер года: Микель Артета, Луис Энрике, Луис де ла Фуэнте, Унайи Эмери, Венсан Компани.
На церемонии в Лондоне призы получат также представительницы женского футбола.
Ранее Килиан Мбаппе откровенно рассказал о своих надеждах на "Золотой мяч".