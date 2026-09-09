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Главная Футбол Кейн, Мбаппе, Месси и другие: объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026
Футбол 09 сентября 2026, 09:07

Кейн, Мбаппе, Месси и другие: объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026

Церемония впервые пройдет за пределами Франции
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Обладателя приза объявят 26 октября (фото: x.com/ballondor)
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Французское издание France Football официально объявило список претендентов на самую престижную индивидуальную награду мирового футбола по итогам сезона-2025/26.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт премии.

Историческая церемония

Премия "Золотой мяч" отмечает свой 70-летний юбилей – первое вручение прошло в 1956 году. Победителя объявят на торжественной церемонии в Лондоне 26 октября. Символический выбор столицы Великобритании – дань памяти легендарному Стэнли Мэттьюзу, ставшему первым обладателем этой награды.

Это первый случай в истории, когда "Золотой мяч" от France Football будут вручать за пределами Франции.

Главные фавориты сезона

Главным фаворитом на завоевание трофея является нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, который в прошлом сезоне забил 73 гола за клуб и национальную сборную.

Кроме него, высокие шансы получить награду имеют также Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Родри, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль, Витинья и действующий обладатель трофея Усман Дембеле. Также на свой девятый "Золотой мяч" претендует Лионель Месси.

Наибольшее представительство в списке номинантов имеет действующий победитель Лиги чемпионов - ПСЖ. Парижский клуб представляют сразу девять игроков, среди которых летний новичок Ферран Торрес, забивший решающий гол в финале Мундиаля.

Полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026:

  • Джуд Беллингем (Англия, "Реал")
  • Пау Кубарси (Испания, "Барселона")
  • Марк Кукурелья (Испания, "Реал")
  • Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • Луис Диас (Колумбия, "Бавария")
  • Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед")
  • Габриэл (Бразилия, "Арсенал")
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")
  • Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
  • Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
  • Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
  • Садио Мане (Сенегал, "Аль-Наср")
  • Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)
  • Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
  • Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
  • Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами")
  • Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
  • Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
  • Уильям Пачо (Эквадор, ПСЖ)
  • Хулиан Киньонес (Мексика, "Аль-Кадисия")
  • Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
  • Родри (Испания, "Барселона")
  • Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)
  • Уильям Салиба (Франция, "Арсенал")
  • Ферран Торрес (Испания, ПСЖ)
  • Дайо Упамекано (Франция, "Бавария")
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")
  • Витинья (Португалия, ПСЖ)

Другие номинации и претенденты

Кроме главной награды организаторы объявили претендентов в других категориях:

  • Лучший молодой игрок: Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Уоррен Заир-Эмри и другие.
  • Лучший вратарь: Давид Райя, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и герой ЧМ-2026 Возинья.
  • Тренер года: Микель Артета, Луис Энрике, Луис де ла Фуэнте, Унайи Эмери, Венсан Компани.

На церемонии в Лондоне призы получат также представительницы женского футбола.

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