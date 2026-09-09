Кейн, Мбаппе, Мессі та інші: оголошено повний список претендентів на "Золотий м''яч"-2026

Історична церемонія

Премія "Золотий м'яч" відзначає свій 70-річний ювілей – перше вручення відбулося у 1956 році. Переможця оголосять на урочистій церемонії в Лондоні 26 жовтня. Символічний вибір столиці Великої Британії – данина пам'яті легендарному Стенлі Меттьюзу, який став першим володарем цієї нагороди.

Зазначимо, що це перший випадок у історії, коли "Золотий м'яч" від France Football вручатимуть за межами Франції.

Головні фаворити сезону

Головним фаворитом на здобуття трофея є нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн, який у минулому сезоні забив 73 голи за клуб і національну збірну.

Окрім нього, високі шанси отримати нагороду мають також Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Родрі, Джуд Белінгем, Ламін Ямаль, Вітінья та чинний володар трофею Усман Дембеле. Також на свій дев'ятий "Золотий м'яч" претендує Ліонель Мессі.

Найбільше представництво в списку номінантів має діючий переможець Ліги чемпіонів – ПСЖ. Паризький клуб презентують одразу дев'ять гравців, серед яких літній новачок Ферран Торрес, який забив вирішальний гол у фіналі Мундіалю.

Повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026:

Джуд Беллінгем (Англія, "Реал")

Пау Кубарсі (Іспанія, "Барселона")

Марк Кукурелья (Іспанія, "Реал")

Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)

Луїс Діас (Колумбія, "Баварія")

Бруну Фернандеш (Португалія, "Манчестер Юнайтед")

Габріел (Бразилія, "Арсенал")

Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті")

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Гаррі Кейн (Англія, "Баварія")

Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ)

Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")

Садіо Мане (Сенегал, "Аль-Наср")

Маркіньйос (Бразилія, ПСЖ)

Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер")

Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")

Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)

Ліонель Мессі (Аргентина, "Інтер Маямі")

Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ)

Майкл Олісе (Франція, "Баварія")

Вільям Пачо (Еквадор, ПСЖ)

Хуліан Кіньйонес (Мексика, "Аль-Кадісія")

Деклан Райс (Англія, "Арсенал")

Родрі (Іспанія, "Барселона")

Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ)

Вільям Саліба (Франція, "Арсенал")

Ферран Торрес (Іспанія, ПСЖ)

Дайо Упамекано (Франція, "Баварія")

Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал")

Вітінья (Португалія, ПСЖ)

Інші номінації та претенденти

Окрім головної нагороди, організатори оголосили претендентів в інших категоріях:

Найкращий молодий гравець: Ламін Ямаль, Пау Кубарсі, Воррен Заїр-Емрі та інші.

Ламін Ямаль, Пау Кубарсі, Воррен Заїр-Емрі та інші. Найкращий воротар: Давід Рая, Тібо Куртуа, Еміліано Мартінес та герой ЧС-2026 Возінья.

Давід Рая, Тібо Куртуа, Еміліано Мартінес та герой ЧС-2026 Возінья. Тренер року: Мікель Артета, Луїс Енріке, Луїс де ла Фуенте, Унаї Емері, Венсан Компані.

Під час церемонії у Лондоні призи отримають також представниці жіночого футболу.