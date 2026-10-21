Катастрофа для ПСЖ: парижане потеряли двух ключевых игроков в игре с "Барселоной"

Какие травмы получили Дембеле и Маркиньос

ПСЖ обнародовал медицинский отчет после победы над "Барселоной" со счетом 4:2 в третьем туре Лиги чемпионов.

Согласно ему, Усман Дембеле получил травму левого бедра и в ближайшие недели будет проходить лечение. Французский нападающий покинул поле еще в первом тайме встречи.

Маркиньос повредил правое бедро. Как и Дембеле, бразильский защитник будет оставаться под наблюдением медицинского персонала в течение следующих недель.

Клуб не уточнил точные сроки восстановления футболистов.

Кварацхелия также выбыл из-за серьезной травмы

Медицинский отчет ПСЖ содержит и более тревожные новости о Хвиче Кварацхелии. Грузинский вингер разорвал переднюю крестообразную связку правого колена во время матча с каталонцами.

В ближайшие дни футболист перенесет операцию. Точные сроки его возобновления клуб пока не сообщил. Ранее уже появлялась информация о серьезном повреждении вингера, однако теперь парижане предоставили официальное подтверждение.

ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

Несмотря на кадровые потери, парижане одержали третью победу в трех матчах основного этапа Лиги чемпионов. В поединке против "Барселоны" за ПСЖ забивали Дезире Дуэ, Лукас Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис.

Каталонцы дважды сравнивали счет усилиями Хави Эспарта и Ламина Ямаля, однако в конце встречи французский клуб обеспечил себе победу.