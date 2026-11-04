Каррик оценил игру "Манчестер Юнайтед" в безумном камбеке против "Ромы"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик похвалил футболистов после волевой победы над "Ромой" в Лиге чемпионов. Английская команда уступала разнице в два мяча, но сумела переломить ход встречи и прервать серию из девяти матчей без побед.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports.
Каррик отметил характер команды после волевой победы
"Манчестер Юнайтед" одержал важную победу над "Ромой" в матче Лиги чемпионов. После того, как соперник повел со счетом 2:0, манкунианцы сумели отыграться и вырвать победу - 3:2.
Бруно Фернандеш реализовал пенальти, а Матеус Кунья в конце встречи оформил дубль. Этот результат прервал неудачную серию команды: "МЮ" победил впервые за десять матчей.
После игры главный тренер манкунианцев Майкл Каррик не скрывал удовлетворения действиями подопечных, отметив их устойчивость в сложной ситуации.
"На самом деле я горжусь многими людьми. Горжусь игроками, и они заслуживают большой похвалы за то, что смогли пройти из-за такой сложной ситуации", - заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.
Тренер поблагодарил болельщиков и призвал не спешить с выводами
Отдельно Каррик отметил поддержку фанатов, которые помогли команде переломить ход поединка.
"И болельщики были рядом. Они очень хотели, чтобы мы дали им повод по-настоящему поверить в команду. Я считаю, что игрокам очень важно понимать, на что способен этот стадион", – добавил тренер.
Несмотря на важность победы, Каррик не стал преувеличивать ее значение для своего будущего в должности. Ранее его положение в клубе было неуверенным из-за неудачных результатов команды.
"Я не собираюсь слишком увлекаться этим, но это важный вечер", - подытожил наставник "Манчестер Юнайтед".
Ранее мы рассказывали, что "Шахтер" не сломал оборону "Спортинга" и уступил второй раз подряд в ЛЧ.