Каррик оценил игру "Манчестер Юнайтед" в безумном камбеке против "Ромы"

Каррик отметил характер команды после волевой победы

"Манчестер Юнайтед" одержал важную победу над "Ромой" в матче Лиги чемпионов. После того, как соперник повел со счетом 2:0, манкунианцы сумели отыграться и вырвать победу - 3:2.

Бруно Фернандеш реализовал пенальти, а Матеус Кунья в конце встречи оформил дубль. Этот результат прервал неудачную серию команды: "МЮ" победил впервые за десять матчей.

После игры главный тренер манкунианцев Майкл Каррик не скрывал удовлетворения действиями подопечных, отметив их устойчивость в сложной ситуации.

"На самом деле я горжусь многими людьми. Горжусь игроками, и они заслуживают большой похвалы за то, что смогли пройти из-за такой сложной ситуации", - заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Тренер поблагодарил болельщиков и призвал не спешить с выводами

Отдельно Каррик отметил поддержку фанатов, которые помогли команде переломить ход поединка.

"И болельщики были рядом. Они очень хотели, чтобы мы дали им повод по-настоящему поверить в команду. Я считаю, что игрокам очень важно понимать, на что способен этот стадион", – добавил тренер.

Несмотря на важность победы, Каррик не стал преувеличивать ее значение для своего будущего в должности. Ранее его положение в клубе было неуверенным из-за неудачных результатов команды.

"Я не собираюсь слишком увлекаться этим, но это важный вечер", - подытожил наставник "Манчестер Юнайтед".