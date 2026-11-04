Каррік оцінив гру "Манчестер Юнайтед" в шаленому камбеці проти "Роми"

Каррік відзначив характер команди після вольової перемоги

"Манчестер Юнайтед" здобув важливу перемогу над "Ромою" в матчі Ліги чемпіонів. Після того як суперник повів із рахунком 2:0, манкуніанці зуміли відігратися та вирвати перемогу - 3:2.

Бруну Фернандеш реалізував пенальті, а Матеус Кунья наприкінці зустрічі оформив дубль. Цей результат перервав невдалу серію команди: "МЮ" переміг уперше за десять матчів.

Після гри головний тренер манкуніанців Майкл Каррік не приховував задоволення діями підопічних, відзначивши їхню стійкість у складній ситуації.

"Насправді я пишаюся багатьма людьми. Пишаюся гравцями, і вони заслуговують на велику похвалу за те, що змогли пройти через таку складну ситуацію", - заявив фахівець на післяматчевій пресконференції.

Тренер подякував уболівальникам і закликав не поспішати з висновками

Окремо Каррік відзначив підтримку фанатів, які допомогли команді переломити хід поєдинку.

"І вболівальники були поруч. Вони дуже хотіли, щоб ми дали їм привід по-справжньому повірити в команду. Я вважаю, що гравцям дуже важливо розуміти, на що здатний цей стадіон", - додав тренер.

Попри важливість перемоги, Каррік не став перебільшувати її значення для свого майбутнього на посаді. Раніше його становище в клубі було непевним через невдалі результати команди.

"Я не збираюся надто захоплюватися цим, але це важливий вечір", - підсумував наставник "Манчестер Юнайтед".