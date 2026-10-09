Капитан сборной Швейцарии избежал тюрьмы: чем завершился скандал с COVID-сертификатом
Полузащитник английского "Сандерленда" и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака узнал окончательное наказание по делу о подделке документа по вакцинации от коронавируса. Футболисту угрожали более серьезные последствия, однако решение прокуратуры оказалось другим.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram футболиста.
Какое наказание получил Джака
34-летний швейцарец, которому в худшем случае могло грозить даже тюремное заключение, получил максимально мягкий приговор.
Футболисту назначили условный денежный штраф в размере 150 тысяч франков. Наказание предусматривает 50 дневных ставок по 3000 франков с испытательным сроком на два года. Это означает, что штраф не придется выплачивать, если в течение установленного периода футболист не совершит новых правонарушений. Судебные издержки Джака уже оплатил.
О решении прокуратуры футболист сообщил на своей странице в Instagram. Он заявил, что принимает наказание и берет на себя ответственность за свои действия.
"Я принимаю это решение и беру на себя ответственность. Спасибо за многочисленные сообщения со словами поддержки, которые я получил за последние недели. Они очень много для меня значат", — написал Джака.
Дело о подделке и последствия
Дело касается подделки сертификата о вакцинации от COVID-19 в 2022 году. В сентябре этого года Джака публично признал, что воспользовался фальшивым документом. Ранее футболист объяснял свое отношение к вакцинации недоверием, страхом и неопределенностью.
Расследование повлияло и на выступления полузащитника за национальную команду. Из-за этого дела он покинул расположение сборной Швейцарии и пропустил матчи Лиги наций. Несмотря на отсутствие капитана, швейцарцы одержали четыре победы в четырех поединках.
Ранее официальный Будапешт жестко отреагировал на внесение в базу "Миротворец" игрока сборной Венгрии.