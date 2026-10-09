Капитан сборной Швейцарии избежал тюрьмы: чем завершился скандал с COVID-сертификатом

Какое наказание получил Джака

34-летний швейцарец, которому в худшем случае могло грозить даже тюремное заключение, получил максимально мягкий приговор.

Футболисту назначили условный денежный штраф в размере 150 тысяч франков. Наказание предусматривает 50 дневных ставок по 3000 франков с испытательным сроком на два года. Это означает, что штраф не придется выплачивать, если в течение установленного периода футболист не совершит новых правонарушений. Судебные издержки Джака уже оплатил.

О решении прокуратуры футболист сообщил на своей странице в Instagram. Он заявил, что принимает наказание и берет на себя ответственность за свои действия.

"Я принимаю это решение и беру на себя ответственность. Спасибо за многочисленные сообщения со словами поддержки, которые я получил за последние недели. Они очень много для меня значат", — написал Джака.

Дело о подделке и последствия

Дело касается подделки сертификата о вакцинации от COVID-19 в 2022 году. В сентябре этого года Джака публично признал, что воспользовался фальшивым документом. Ранее футболист объяснял свое отношение к вакцинации недоверием, страхом и неопределенностью.

Расследование повлияло и на выступления полузащитника за национальную команду. Из-за этого дела он покинул расположение сборной Швейцарии и пропустил матчи Лиги наций. Несмотря на отсутствие капитана, швейцарцы одержали четыре победы в четырех поединках.