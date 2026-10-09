Капітан збірної Швейцарії уникнув в'язниці: чим завершився скандал із COVID-сертифікатом

Яке покарання отримав Джака

34-річний швейцарець, який за найгіршого сценарію міг навіть потрапити до в'язниці, отримав максимально м'який вирок.

Футболісту присудили умовний грошовий штраф у розмірі 150 тисяч франків. Покарання передбачає 50 денних ставок по 3000 франків із випробувальним терміном на два роки. Це означає, що штраф не доведеться сплачувати, якщо протягом визначеного періоду футболіст не вчинить нових правопорушень. Судові витрати Джака вже оплатив.

Про рішення прокуратури футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він заявив, що приймає покарання та бере на себе відповідальність за свої дії.

"Я приймаю це рішення і беру на себе відповідальність. Дякую за численні повідомлення з підтримкою, які я отримав за останні тижні. Вони багато для мене значать", - написав Джака.

Справа про підробку та наслідки

Справа стосується підробки сертифіката про вакцинацію від COVID-19 у 2022 році. У вересні цього року Джака публічно визнав, що скористався фальшивим документом. Раніше футболіст пояснював своє ставлення до вакцинації недовірою, страхом і невизначеністю.

Розслідування вплинуло й на виступи півзахисника за національну команду. Через справу він залишив розташування збірної Швейцарії та пропустив матчі Ліги націй. Попри відсутність капітана, швейцарці здобули чотири перемоги у чотирьох поєдинках.