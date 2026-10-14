Кадровая сенсация в УПЛ: "Колос" вернул экс-игрока сборной Украины на руководящий пост

Знаковая фигура для Ковалевки

Виталий Лисицкий посвятил "Колосу" более восьми лет карьеры – сначала как игрок, а затем как руководитель спортивного направления. Именно в Ковалевке в 2017 году защитник завершил игровую карьеру, после чего сразу вступил в должность спортивного директора. За время его работы клуб совершил стремительный взлет из низших дивизионов до исторического выхода в еврокубки и построил современную инфраструктуру.

После длительного периода работы функционер покинул пост в 2025 году, однако после паузы руководство клуба снова обратилось к опытному специалисту. В Ковалевке рассчитывают, что его управленческий опыт и глубокое понимание философии клуба помогут достичь новых целей.

Чем известен Лисицкий

На протяжении карьеры футболист выступал за киевское "Динамо", одесский "Черноморец", "Днепр", криворожский "Кривбасс", ужгородскую "Говерлу", запорожский "Металлург" и "Колос".

В составе сборной Украины он провел пять матчей.

Текущее состояние "Колоса" в УПЛ

В турнирной таблице чемпионата Украины "Колос" занимает 9-е место, имея в активе 8 очков после 7-ми сыгранных матчей.

Свой следующий поединок в украинской Премьер-лиге ковалевцы проведут в субботу, 17 октября – во Львове против донецкого "Шахтера". Начало – в 18:00.