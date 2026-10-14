Кадрова сенсація в УПЛ: "Колос" повернув екс-гравця збірної України на керівну посаду

Знакова фігура для Ковалівки

Віталій Лисицький присвятив "Колосу" понад вісім років кар'єри – спочатку як гравець, а згодом як керівник спортивного напрямку. Саме в Ковалівці у 2017 році захисник завершив ігрову кар'єру, після чого одразу обійняв посаду спортивного директора. За час його роботи клуб здійснив стрімкий зліт з нижчих дивізіонів до історичного виходу в єврокубки та розбудував сучасну інфраструктуру.

Після тривалого періоду роботи функціонер залишив посаду у 2025 році, однак після паузи керівництво клубу знову звернулося до досвідченого фахівця. У Ковалівці розраховують, що його управлінський досвід і глибоке розуміння філософії клубу допоможуть досягти нових цілей.

Чим відомий Лисицький

Упродовж кар'єри футболіст виступав за київське "Динамо", одеський "Чорноморець", "Дніпро", криворізький "Кривбас", ужгородську "Говерлу", запорізький "Металург" і "Колос".

У складі національної збірної України він провів п'ять матчів.

Поточний стан "Колоса" в УПЛ

У турнірній таблиці чемпіонату України "Колос" посідає 9-ту сходинку, маючи в активі 8 очок після 7-ми зіграних матчів.

Свій наступний поєдинок в українській Прем'єр-лізі ковалівці проведуть у суботу, 17 жовтня – у Львові проти донецького "Шахтаря". Початок – о 18:00.