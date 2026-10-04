Испания одолела Чехию, а Швейцария продолжила победную серию в Лиге наций

Швейцария – Словения

Матч в Люцерне начался с неожиданного гола гостей. Уже на 2-й минуте Жан Випотник вывел Словению вперед.

Швейцарцы быстро отыгрались – на 10-й минуте Эрик Янжа срезал мяч в свои ворота. Еще до перерыва хозяева вышли вперед благодаря голу Дана Ндое на 38-й минуте.

Во втором тайме счет больше не изменился.

Швейцария – Словения – 2:1

Северная Македония – Шотландия

Шотландцы открыли счет уже на 7-й минуте – отличился Кирон Боуи.

Во втором тайме гости получили право на пенальти после игры рукой Бояна Миовски. Джон Макгинн реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество своей команды.

В конце встречи Шотландия осталась в меньшинстве после изъятия Скотта Маккенны, однако удержала победу.

Северная Македония – Шотландия – 0:2

Испания – Чехия

Испанцы быстро повели в счете. На 6-й минуте Ламин Ямаль отличился эффектным ударом и вывел хозяев вперед.

Чехия смогла ответить своим голом, однако во втором тайме сборная Испании дожала соперника. Родри и Микель Мерино принесли победителям хозяев.

В конце встречи чехи остались вдесятером после удаления Ладислава Крейчи.

Испания – Чехия – 3:1