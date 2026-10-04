Испания одолела Чехию, а Швейцария продолжила победную серию в Лиге наций
В субботу, 3 октября, прошли очередные матчи третьего тура Лиги наций. Швейцария одержала третью победу подряд, Шотландия взяла три очка у Скопье, а сборная Испании справилась с Чехией.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Швейцария – Словения
Матч в Люцерне начался с неожиданного гола гостей. Уже на 2-й минуте Жан Випотник вывел Словению вперед.
Швейцарцы быстро отыгрались – на 10-й минуте Эрик Янжа срезал мяч в свои ворота. Еще до перерыва хозяева вышли вперед благодаря голу Дана Ндое на 38-й минуте.
Во втором тайме счет больше не изменился.
Швейцария – Словения – 2:1
Северная Македония – Шотландия
Шотландцы открыли счет уже на 7-й минуте – отличился Кирон Боуи.
Во втором тайме гости получили право на пенальти после игры рукой Бояна Миовски. Джон Макгинн реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество своей команды.
В конце встречи Шотландия осталась в меньшинстве после изъятия Скотта Маккенны, однако удержала победу.
Северная Македония – Шотландия – 0:2
Испания – Чехия
Испанцы быстро повели в счете. На 6-й минуте Ламин Ямаль отличился эффектным ударом и вывел хозяев вперед.
Чехия смогла ответить своим голом, однако во втором тайме сборная Испании дожала соперника. Родри и Микель Мерино принесли победителям хозяев.
В конце встречи чехи остались вдесятером после удаления Ладислава Крейчи.
Испания – Чехия – 3:1
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