Іспанія здолала Чехію, а Швейцарія продовжила переможну серію в Лізі націй

Швейцарія – Словенія

Матч у Люцерні розпочався з несподіваного гола гостей. Уже на 2-й хвилині Жан Віпотнік вивів Словенію вперед.

Швейцарці швидко відігралися – на 10-й хвилині Ерік Янжа зрізав м'яч у власні ворота. Ще до перерви господарі вийшли вперед завдяки голу Дана Ндоє на 38-й хвилині.

У другому таймі рахунок більше не змінився.

Швейцарія – Словенія – 2:1

Північна Македонія – Шотландія

Шотландці відкрили рахунок уже на 7-й хвилині – відзначився Кірон Боуї.

У другому таймі гості отримали право на пенальті після гри рукою Бояна Міовскі. Джон Макгінн реалізував одинадцятиметровий та подвоїв перевагу своєї команди.

Наприкінці зустрічі Шотландія залишилася в меншості після вилучення Скотта Маккенни, проте втримала перемогу.

Північна Македонія – Шотландія – 0:2

Іспанія – Чехія

Іспанці швидко повели в рахунку. Уже на 6-й хвилині Ламін Ямаль відзначився ефектним ударом та вивів господарів уперед.

Чехія зуміла відповісти своїм голом, однак у другому таймі збірна Іспанії дотиснула суперника. Родрі та Мікель Меріно принесли господарям перемогу.

Наприкінці зустрічі чехи залишилися вдесятьох після вилучення Ладіслава Крейчі.

Іспанія – Чехія – 3:1