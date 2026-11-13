Испания получила усиление перед матчем с Англией: звезда восстановилась от травмы
Сборная Испании сможет рассчитывать на Ламина Ямаля в противостоянии с Англией в Лиге наций. Главный тренер команды Луис де ла Фуэнте подтвердил, что 18-летний вингерь восстановился после проблем с коленом.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на футбольного инсайдера Фабрицио Романо в X (Twitter).
Испания продлила беспроигрышную серию до 43 матчей
Сборная Испании продолжает уверенно выступать в Лиге наций. В четверг, 12 ноября, команда Луиса де ла Фуэнте на выезде обыграла Чехию.
Голами в составе испанцев отличились представители мадридского "Атлетико" Алекс Баэна и Марк Пубиль. Эта победа стала для действующих чемпионов мира пятой в пяти матчах группы A3.
Кроме того, Испания продлила свою беспроигрышную серию до 43 поединков. В последний раз команда уступала еще в марте 2024 года, когда проиграла Колумбии.
Ямаль восстановился после проблем с коленом
Перед матчем с Чехией сборная Испании не могла рассчитывать на Ламина Ямаля. Вингер "Барселоны" пропустил игру из-за боли в колене. Это было его первое отсутствие в составе клуба или национальной команды в текущем сезоне.
До этого 18-летний футболист провел 20 матчей подряд в стартовом составе, записав на свой счет 17 голов и 13 результативных передач.
Однако после победы над Чехией Луис де ла Фуэнте сообщил о положительных переменах в состоянии футболиста.
"Есть хорошие новости. Ламин Ямаль сейчас чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет присоединения к команде в пятницу", - заявил наставник испанцев.
Также тренер подтвердил возвращение в состав нападающего "Реал Сосьедад" Микеля Оярсабаля, также испытывавшего проблемы со здоровьем.
Матч с Англией определит победителя группы
Сборная Испании уже гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги наций. То же касается и Англии, которая в параллельном матче обыграла Хорватию со счетом 2:1 на "Уэмбли".
В настоящее время англичане отстают от испанцев на три очка. Поэтому очная встреча команд в воскресенье, 15 ноября, на стадионе "Метрополитано" в Мадриде определит победителя группы A3.
Луис де ла Фуэнте ожидает принципиального противостояния и подчеркнул, что его команда стремится продолжить успешную серию.
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