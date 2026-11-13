Іспанія отримала підсилення перед матчем з Англією: зірка відновився від травми
Збірна Іспанії зможе розраховувати на Ламіна Ямаля у протистоянні з Англією в Лізі націй. Головний тренер команди Луїс де ла Фуенте підтвердив, що 18-річний вінгер відновився після проблем із коліном.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на футбольного інсайдера Фабріціо Романо в X (Twitter).
Іспанія продовжила безпрограшну серію до 43 матчів
Збірна Іспанії продовжує впевнено виступати в Лізі націй. У четвер, 12 листопада, команда Луїса де ла Фуенте на виїзді обіграла Чехію.
Голами у складі іспанців відзначилися представники мадридського "Атлетіко" Алекс Баена та Марк Пубіль. Ця перемога стала для чинних чемпіонів світу п'ятою у п'яти матчах групи A3.
Крім того, Іспанія продовжила свою безпрограшну серію до 43 поєдинків. Востаннє команда поступалася ще в березні 2024-го року, коли програла Колумбії.
Ямаль відновився після проблем із коліном
Перед матчем із Чехією збірна Іспанії не могла розраховувати на Ламіна Ямаля. Вінгер "Барселони" пропустив гру через біль у коліні. Це була його перша відсутність у складі клубу або національної команди в поточному сезоні.
До цього 18-річний футболіст провів 20 матчів поспіль у стартовому складі, записавши на свій рахунок 17 голів та 13 результативних передач.
Однак після перемоги над Чехією Луїс де ла Фуенте повідомив про позитивні зміни у стані футболіста.
"Є хороші новини. Ламін Ямаль зараз почувається добре та з нетерпінням чекає на приєднання до команди в п'ятницю", - заявив наставник іспанців.
Також тренер підтвердив повернення до складу нападника "Реал Сосьєдад" Мікеля Оярсабаля, який також мав проблеми зі здоров'ям.
Матч з Англією визначить переможця групи
Збірна Іспанії вже гарантувала собі вихід до чвертьфіналу Ліги націй. Те саме стосується й Англії, яка в паралельному матчі обіграла Хорватію з рахунком 2:1 на "Вемблі".
Наразі англійці відстають від іспанців на три очки. Тому очна зустріч команд у неділю, 15 листопада, на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді визначить переможця групи A3.
Луїс де ла Фуенте очікує на принципове протистояння та наголосив, що його команда прагне продовжити успішну серію.
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