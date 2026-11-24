Интервью Мудрика Гордону записали в офисе Буткевича

Игорь Бурбас обратил внимание на обстоятельства записи резонансного интервью Михаила Мудрика Дмитрию Гордону. По его информации, разговор состоялся в лондонском офисе BGV Hub, принадлежащем президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу.

Инсайдер утверждает, что Буткевич выступил с инициативой провести запись в этой локации. Таким образом, президент житомирского клуба мог быть причастен не только к предоставлению помещения, но и к организации самого интервью.

К появлению интервью мог быть причастен Ахметов

По версии Бурбаса, выход разговора Мудрика с Гордоном не мог состояться без согласования президента "Шахтера" Рината Ахметова.

Журналист предполагает, что появление этого интервью могло иметь не только информационный, но и политический подтекст в футбольной среде. В частности, материал вроде бы стал демонстрацией силы и отдельным сигналом президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко.

Скандальное интервью Мудрика

Двухчасовое интервью украинского вингера на канале Дмитрия Гордона повлекло за собой громкий медийный скандал. Главной причиной такого резонанса стали обвинения в адрес УАФ.

Мудрик впервые подробно прокомментировал свой положительный допинг-тест на мельдоний (через отбывавший дисквалификацию с конца 2024-го по июль 2026-го года). Футболист заявил, что запрещенное вещество могло попасть в его организм исключительно во время пребывания в расположении сборной Украины в Киеве, намекнув на халатность медицинского штаба и недостаточную поддержку со стороны ассоциации.