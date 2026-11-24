Інтерв'ю Мудрика Гордону записали в офісі Буткевича

Ігор Бурбас звернув увагу на обставини запису резонансного інтерв'ю Михайла Мудрика Дмитру Гордону. За його інформацією, розмова відбулася в лондонському офісі BGV Hub, який належить президенту "Полісся" Геннадію Буткевичу.

Інсайдер стверджує, що саме Буткевич виступив з ініціативою провести запис у цій локації. Таким чином, президент житомирського клубу міг бути причетним не лише до надання приміщення, а й до організації самого інтерв'ю.

До появи інтерв'ю міг бути причетний Ахметов

За версією Бурбаса, вихід розмови Мудрика з Гордоном не міг відбутися без погодження президента "Шахтаря" Ріната Ахметова.

Журналіст припускає, що поява цього інтерв'ю могла мати не лише інформаційний, а й політичний підтекст у футбольному середовищі. Зокрема, матеріал нібито став демонстрацією сили та окремим сигналом президенту Української асоціації футболу Андрію Шевченку.

Скандальне інтерв'ю Мудрика

Двогодинне інтерв'ю українського вінгера на каналі Дмитра Гордона спричинило гучний медійний скандал. Головною причиною такого резонансу стали звинувачення на адресу УАФ.

Мудрик вперше детально прокоментував свій позитивний допінг-тест на мельдоній (через який відбував дискваліфікацію з кінця 2024-го до липня 2026-го року). Футболіст заявив, що заборонена речовина могла потрапити до його організму виключно під час перебування в розташуванні збірної України в Києві, натякнувши на недбалість медичного штабу та недостатню підтримку з боку асоціації.