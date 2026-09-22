Инфантино сделал неожиданный шаг после скандала в ФИФА: что он задумал
Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил пересмотреть работу организации и заявил о готовности обсуждать возможные реформы. Его предложение прозвучало после масштабной критики вокруг неудачного коммерческого проекта.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.
Изменение риторики Инфантино
В письме членам Совета ФИФА и руководителям всех 211 национальных ассоциаций Инфантино предложил рассмотреть возможность независимого внешнего пересмотра системы управления организацией. По его замыслу, независимый процесс должен определить потенциальные изменения и пути совершенствования работы ФИФА.
Также президент ФИФА предложил провести консультации с конфедерациями, национальными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами по вопросу усиления процесса принятия решений.
Среди возможных тем для обсуждения – роль президента ФИФА, а также практические способы усилить прозрачность, участие и подотчетность при реализации ключевых стратегических инициатив.
Инфантино подчеркнул, что остается приверженным руководству ФИФА и уверен в дальнейшей совместной работе.
Почему разгорелся скандал
Предложение прозвучало после провала проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал создание отдельной компании для управления коммерческими и операционными правами турниров ФИФА.
Проект вызвал значительное сопротивление и в итоге был отозван. Ранее ФИФА заявляла, что FFE не предусматривал передачи контроля над футбольными решениями и должен был быть реализован только при одобрении большинства из 211 национальных ассоциаций и Совета ФИФА.
После отказа от FFE в ФИФА признали необходимость усовершенствовать внутренние процессы. В организации заявили, что по итогам предварительного пересмотра отчет должен быть представлен Совету ФИФА.
Сам Инфантино в своем письме отметил, что предложение FFE стало публичным до завершения запланированной институциональной процедуры, из-за чего возникло впечатление, что решения уже приняты.
Президент ФИФА заявил, что демократические процессы, независимость и спортивные полномочия организации "никогда не были и не будут предметом продажи".
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Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году, а в марте 2023-го его переизбрали на третий срок.
Следующие выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Инфантино намерен баллотироваться в четвертый раз.
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