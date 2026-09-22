Інфантіно зробив несподіваний крок після скандалу у ФІФА: що він задумав

Зміна риторики Інфантіно

У листі до членів Ради ФІФА та керівників усіх 211 національних асоціацій Інфантіно запропонував розглянути можливість незалежного зовнішнього перегляду системи управління організацією. За його задумом, незалежний процес має визначити потенційні зміни та шляхи вдосконалення роботи ФІФА.

Також президент ФІФА запропонував провести консультації з конфедераціями, національними асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами щодо посилення процесу ухвалення рішень.

Серед можливих тем для обговорення – роль президента ФІФА, а також практичні способи посилити прозорість, участь та підзвітність під час реалізації ключових стратегічних ініціатив.

Інфантіно наголосив, що залишається відданим керівництву ФІФА та впевнений у подальшій спільній роботі.

Чому спалахнув скандал

Пропозиція пролунала після провалу проєкту FIFA Forward Enterprise (FFE), який передбачав створення окремої компанії для управління комерційними та операційними правами турнірів ФІФА.

Проєкт викликав значний спротив і зрештою був відкликаний. Раніше ФІФА заявляла, що FFE не передбачав передачі контролю над футбольними рішеннями та мав бути реалізований лише за схвалення більшості з 211 національних асоціацій і Ради ФІФА.

Після відмови від FFE у ФІФА визнали необхідність удосконалити внутрішні процеси. В організації заявили, що за підсумками попереднього перегляду звіт має бути представлений Раді ФІФА.

Сам Інфантіно у своєму листі зазначив, що пропозиція FFE стала публічною до завершення запланованої інституційної процедури, через що виникло враження, що рішення вже ухвалені.

Президент ФІФА заявив, що демократичні процеси, незалежність і спортивні повноваження організації "ніколи не були і не будуть предметом продажу".

Швейцарець готується до нових виборів

Джанні Інфантіно був обраний президентом ФІФА у 2016 році, а у березні 2023-го його переобрали на третій термін.

Наступні вибори президента ФІФА заплановані на березень 2027 року. Інфантіно має намір балотуватися вчетверте.