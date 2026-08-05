Игрушки чемпиона: Криштиану Роналду показал фанатам коллекцию эксклюзивных суперкаров
Звездный форвард Криштиану Роналду показал фанатам часть своего эксклюзивного автопарка. 41-летний португальский футболист опубликовал свежие кадры, показав поразительную коллекцию роскошных суперкаров.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Криштиану Роналду в Instagram.
Страсть к скоростным авто
Один из величайших футболистов современности не скрывает своего увлечения мощными и эксклюзивными машинами. На опубликованных фотографиях Роналду гордо продемонстрировал несколько дорогостоящих автомобилей из своего автопарка.
В подписи к фотографиям португалец лаконично называет свою автоколлекцию "игрушками", подчеркивая страсть к скоростной и высокотехнологичной технике.
Эксклюзивный гараж португальца
Коллекция Роналду давно является предметом обсуждений в спортивном мире. В гараже звезды регулярно появляются лимитированные модели самых известных мировых брендов, а новые кадры еще раз подтвердили его статус одного из самых ярых ценителей роскошных суперкаров среди спортсменов.
На опубликованных фотографиях фанаты увидели следующие автомобили - Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1, Bugatti Veyron, Ferrari Purosangue, McLaren Speedtail, Bugatti Centodieci, Mercedes AMG One и Ferrari 599 GTO.
Ранее мы сообщали, что Арнольд Шварценеггер поразил своей физической формой в тренажерном зале в день рождения - легендарному "Терминатору" исполнилось 79 лет.