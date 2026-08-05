Іграшки чемпіона: Кріштіану Роналду показав фанатам колекцію ексклюзивних суперкарів
Зірковий форвард Кріштіану Роналду показав фанатам частину свого ексклюзивного автопарку. 41-річний португальський футболіст опублікував свіжі кадри, показавши вражаючу колекцію розкішних суперкарів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Кріштіану Роналду в Instagram.
Пристрасть до швидкісних авто
Один із найвидатніших футболістів сучасності не приховує свого захоплення потужними та ексклюзивними машинами. На опублікованих світлинах Роналду гордо продемонстрував кілька дороговартісних автомобілів зі свого автопарку.
У дописі до фотографій португалець лаконічно називає свою автоколекцію "іграшками", підкреслюючи пристрасть до швидкісної та високотехнологічної техніки.
Ексклюзивний гараж португальця
Колекція Роналду вже давно є предметом обговорень у спортивному світі. У гаражі зірки регулярно з'являються лімітовані моделі найвідоміших світових брендів, а нові кадри вкотре підтвердили його статус одного з найпалкіших поціновувачів розкішних суперкарів серед спортсменів.
На опублікованих світлинах фанати побачили наступні автівки - Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1, Bugatti Veyron, Ferrari Purosangue, McLaren Speedtail, Bugatti Centodieci, Mercedes AMG One та Ferrari 599 GTO.
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