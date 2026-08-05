Іграшки чемпіона: Кріштіану Роналду показав фанатам колекцію ексклюзивних суперкарів

Пристрасть до швидкісних авто

Один із найвидатніших футболістів сучасності не приховує свого захоплення потужними та ексклюзивними машинами. На опублікованих світлинах Роналду гордо продемонстрував кілька дороговартісних автомобілів зі свого автопарку.

У дописі до фотографій португалець лаконічно називає свою автоколекцію "іграшками", підкреслюючи пристрасть до швидкісної та високотехнологічної техніки.

Португалець не приховує любов до швидких та ексклюзивних автівок (Фото: cristiano, Instagram)

Ексклюзивний гараж португальця

Колекція Роналду вже давно є предметом обговорень у спортивному світі. У гаражі зірки регулярно з'являються лімітовані моделі найвідоміших світових брендів, а нові кадри вкотре підтвердили його статус одного з найпалкіших поціновувачів розкішних суперкарів серед спортсменів.

На опублікованих світлинах фанати побачили наступні автівки - Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1, Bugatti Veyron, Ferrari Purosangue, McLaren Speedtail, Bugatti Centodieci, Mercedes AMG One та Ferrari 599 GTO.