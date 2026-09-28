"Хотел бы обнять Киев": Мальдера эмоционально отреагировал на российскую атаку на столицу
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдер перед матчем команды отреагировал на российскую атаку по Киеву. Итальянский специалист заявил, что, прежде всего, хочет выразить поддержку столице и людям, которые остаются в Украине.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный телеграм-канал УАФ.
"Я бы хотел обнять Киев"
Перед тем, как перейти к разговору непосредственно о матче, Мальдера решил выразить поддержку украинской столице. Итальянский специалист на послематчевом флеш-интервью сказал следующие слова.
"Прежде чем говорить о матче, я бы хотел обнять Киев, столицу, которая сегодня была бомбардирована страной-террористкой – Россией. Мы вместе с людьми, которые остаются в Киеве и Украине", – сказал тренер сборной Украины.
Андреа Мальдера и Украина
Итальянский специалист возглавил национальную сборную Украины в мае. Под его руководством команда провела два товарищеских матча в июне, а также уже успел дебютировать во главе команды в официальных матчах.
В частности, вместе с Мальдерой сборная Украины одержала победу в 1 туре Лиги наций против Венгрии. Этот матч завершился со счетом 1:0, а единственный мяч забил Даниил Сикан.
Матч 2-го тура Лиги наций Грузия – Украина завершился вничью.