"Хотів би обійняти Київ": Мальдера емоційно відреагував на російську атаку на столицю

"Я б хотів обійняти Київ"

Перед тим як перейти до розмови безпосередньо про матч, Мальдера вирішив висловити підтримку українській столиці. Італійський фахівець на післяматчевому флеш-інтерв'ю сказав наступні слова.

"Перед тим як говорити про матч, я б хотів обійняти Київ, столицю, яка сьогодні була бомбардована країною-терористкою – Росією. Ми разом з людьми, які залишаються в Києві та Україні", – сказав тренер збірної України.

Андреа Мальдера і Україна

Італійський фахівець очолив національну збірну України у травні. Під його орудою команда провела два товариських матчі у червні, а також вже встиг дебютувати на чолі команди в офіційних матчах.

Зокрема, разом із Мальдерою збірна України здобула перемогу у 1-му турі Ліги націй проти Угорщини. Той матч завершився із рахунком 1:0, а єдиний м'яч забив Данило Сікан.