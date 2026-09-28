"Хотів би обійняти Київ": Мальдера емоційно відреагував на російську атаку на столицю
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера перед матчем команди відреагував на російську атаку по Києву. Італійський фахівець заявив, що насамперед хоче висловити підтримку столиці та людям, які залишаються в Україні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний телеграм-канал УАФ.
"Я б хотів обійняти Київ"
Перед тим як перейти до розмови безпосередньо про матч, Мальдера вирішив висловити підтримку українській столиці. Італійський фахівець на післяматчевому флеш-інтерв'ю сказав наступні слова.
"Перед тим як говорити про матч, я б хотів обійняти Київ, столицю, яка сьогодні була бомбардована країною-терористкою – Росією. Ми разом з людьми, які залишаються в Києві та Україні", – сказав тренер збірної України.
Андреа Мальдера і Україна
Італійський фахівець очолив національну збірну України у травні. Під його орудою команда провела два товариських матчі у червні, а також вже встиг дебютувати на чолі команди в офіційних матчах.
Зокрема, разом із Мальдерою збірна України здобула перемогу у 1-му турі Ліги націй проти Угорщини. Той матч завершився із рахунком 1:0, а єдиний м'яч забив Данило Сікан.
Матч 2-го туру Ліги націй Грузія – Україна завершився внічию.