"Хочу извиниться перед семьей": защитник "Динамо" отреагировал на ужасную травму соперника

Реакция на травму

Защитник киевлян извинился перед родителями вингера Ивана Петряка после опасного эпизода в матче 10-го тура УПЛ. Инцидент произошел в конце первого тайма, когда футболисты столкнулись головами во время борьбы за мяч.

"Я очень испугался. Во-первых хочу извиниться в семье Ивана, у его родителей. Для жены, для детей видеть такое - это очень трудно. После игры я сразу поеду к нему в больницу и извинюсь перед ним. Дубинчак.

Петряка забрала скорая

Дубинчак смог продолжить игру, тогда как Петряку понадобилась срочная медицинская помощь .

После столкновения футболист "Кудровки" упал на газон и не смог самостоятельно подняться. Медики и игроки обеих команд помогли вынести его с поля на носилках, после чего Ивана доставили в больницу.

"Динамо" победило

Матч завершился победой киевского клуба со счётом 3:1. В составе хозяев забили Богдан Векляк (автогол), Николай Михайленко и Александр Пихаленок.

Единственный мяч "Кудровки" также был автоголом – его забил Тарас Михавко.