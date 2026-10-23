rbc.ua
Футбол Баскетбол Теннис Бокс Зимние виды Другое
Главная Футбол "Хочу извиниться перед семьей": защитник "Динамо" отреагировал на ужасную травму соперника
Футбол 23 октября 2026, 19:26

"Хочу извиниться перед семьей": защитник "Динамо" отреагировал на ужасную травму соперника

Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Владислав Дубинчак (Фото: ФК "Динамо")
Поделиться:

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак извинился перед родителями Ивана Петряка после столкновения во время матча 10-го тура УПЛ. Вингер "Кудровки" получил тяжелую травму головы и был госпитализирован.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УПЛ ТВ .

Реакция на травму

Защитник киевлян извинился перед родителями вингера Ивана Петряка после опасного эпизода в матче 10-го тура УПЛ. Инцидент произошел в конце первого тайма, когда футболисты столкнулись головами во время борьбы за мяч.

"Я очень испугался. Во-первых хочу извиниться в семье Ивана, у его родителей. Для жены, для детей видеть такое - это очень трудно. После игры я сразу поеду к нему в больницу и извинюсь перед ним. Дубинчак.

Петряка забрала скорая

Дубинчак смог продолжить игру, тогда как Петряку понадобилась срочная медицинская помощь .

После столкновения футболист "Кудровки" упал на газон и не смог самостоятельно подняться. Медики и игроки обеих команд помогли вынести его с поля на носилках, после чего Ивана доставили в больницу.

"Динамо" победило

Матч завершился победой киевского клуба со счётом 3:1. В составе хозяев забили Богдан Векляк (автогол), Николай Михайленко и Александр Пихаленок.

Единственный мяч "Кудровки" также был автоголом – его забил Тарас Михавко.

Ранее мы сообщали, что свою победу также одержало "Полесье" , возглавившее турнирную таблицу УПЛ.

Футбол Динамо