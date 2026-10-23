"Хочу перепросити перед сімʼєю": захисник "Динамо" вибачився за жахливу травму суперника

Реакція на травму

Захисник киян перепросив у батьків вінгера Івана Петряка після небезпечного епізоду в матчі 10-го туру УПЛ. Інцидент стався наприкінці першого тайму, коли футболісти зіткнулися головами під час боротьби за м’яч.

"Я дуже злякався. По-перше хочу перепросити у сім'ї Івана, у його батьків. Для дружини, для дітей бачити таке – це дуже важко. Після гри я одразу поїду до нього у лікарню і перепрошу перед ним. Коли відбувся контакт я на секунду втратив свідомість, але почув крик Івана, у мене піднявся адреналін і я одразу прийшов до тями", - сказав Дубінчак.

Петряка забрала швидка

Дубінчак зміг продовжити гру, тоді як Петряку знадобилася термінова медична допомога.

Після зіткнення футболіст "Кудрівки" впав на газон і не зміг самостійно підвестися. Медики та гравці обох команд допомогли винести його з поля на ношах, після чого Івана доправили до лікарні.

"Динамо" перемогло

Матч завершився перемогою київського клубу з рахунком 3:1. У складі господарів забили Богдан Векляк (автогол), Микола Михайленко та Олександр Піхальонок.

Єдиний м’яч "Кудрівки" також був автоголом - його забив Тарас Михавко.