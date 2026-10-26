Гуцуляк сыграет в Лиге чемпионов: бомбардир сборной Украины удивил выбором нового клуба

Неожиданный выбор после продолжительного застоя

Экс-вингер житомирского "Полесья" станет первым зимним усилением чемпиона Казахстана – шимкентского "Ордабасы". Стороны согласовали условия персонального соглашения. Игрок достанется новому клубу бесплатно, поскольку по завершении прошлого сезона покинул житомирскую команду в статусе свободного агента.

Долгое время Гуцуляк поддерживал форму самостоятельно в Польше, пока его представители искали варианты продолжения карьеры. Несмотря на слухи о заинтересованности со стороны известных европейских клубов, а также предложения от "Аль-Вахды" из ОАЭ, украинец решил продолжить карьеру в Казахстане, где присоединится к своему соотечественнику Юрию Вакулко.

Статистика и еврокубковые перспективы

"Ордабасы" только что завоевал титул чемпиона страны и получил путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Таким образом, у украинского вингера будет шанс выйти на поле в самом престижном клубном турнире Европы уже в летней квалификации.

В сезоне-2025/26 Гуцуляк провел за "Полесье" 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Также он стал лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году, забив 5 голов в 9 матчах.