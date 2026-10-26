Гуцуляк зіграє в Лізі чемпіонів: бомбардир збірної України здивував вибором нового клубу

Несподіваний вибір після тривалого застою

Екс-вінгер житомирського "Полісся" стане першим зимовим підсиленням чемпіона Казахстану – шимкентського "Ордабаси". Сторони вже узгодили умови персональної угоди. Гравець дістанеться новому клубу безкоштовно, оскільки після завершення минулого сезону залишив житомирську команду в статусі вільного агента.

Тривалий час Гуцуляк підтримував форму самостійно в Польщі, поки його представники шукали варіанти продовження кар'єри. Незважаючи на чутки про зацікавленість з боку відомих європейських клубів, а також пропозиції від "Аль-Вахди" з ОАЕ, українець вирішив продовжити кар'єру в Казахстані, де приєднається до свого співвітчизника Юрія Вакулка.

Статистика та єврокубкові перспективи

"Ордабаси" щойно завоював титул чемпіона країни та здобув путівку до першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Таким чином, український вінгер матиме шанс вийти на поле у найпрестижнішому клубному турнірі Європи вже в літній кваліфікації.

У сезоні-2025/26 Гуцуляк провів за "Полісся" 31 матч у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав сім результативних передач.

Також він став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році, забивши 5 голів у 9 матчах.