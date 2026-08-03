Громкая сделка в АПЛ: "Манчестер Сити" собирается переманить лидера "Челси"

Сработают ли старые связи

После назначения Энцо Марески на пост главного тренера "Манчестер Сити" вместо Хосепа Гвардиолы манчестерский клуб начал активную работу на трансферном рынке.

Клуб формирует шорт-лист потенциальных усилений на фланги атаки, поскольку "Тоттенхэм" близок к завершению сделки по переходу вингера "горожан" Савиньо.

Главным кандидатом на усиление состава считается 26-летний Педру Нету. Португалец в свое время перешел в "Челси" из "Вулверхэмптона" за 51 миллион фунтов стерлингов, где отлично сработался именно под руководством Марески. "Манчестер Сити" интересовался игроком еще до его переезда на "Стэмфорд Бридж", а прекрасные отношения между тренером и футболистом лишь повышают вероятность сделки.

За ситуацией также следит итальянский "Милан", однако сам Нету хочет и дальше выступать в английской Премьер-лиге.

Другие кандидаты для усиления

Помимо Нету, в список потенциальных целей "Манчестер Сити" также входят Ибрагим Мбайе из ПСЖ и Ян Диоманде из "РБ Лейпциг". Кроме того, "горожане" высоко оценивают игру правого защитника "Челси" Мало Гюсто, однако ценник в 75 миллионов фунтов стерлингов пока считают завышенным.