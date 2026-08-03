Гучна угода в АПЛ: "Манчестер Сіті" збирається переманити лідера "Челсі"
Вінгер лондонського "Челсі" Педру Нету опинився в сфері інтересів "Манчестер Сіті". Новий керманич "містян" Енцо Мареска розглядає португальця як пріоритетну ціль для підсилення своєї нової команди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Daily Mail.
Чи спрацюють старі зв'язки
Після призначення Енцо Марески на посаду головного тренера "Манчестер Сіті" замість Хосепа Гвардіоли, манчестерський клуб розпочав активну роботу на трансферному ринку.
Клуб формує шорт-лист потенційних підсилень на фланги атаки через те, що "Тоттенхем" близький до завершення угоди щодо переходу вінгера "містян" Савіньйо.
Головним кандидатом на зміцнення складу вважається 26-річний Педру Нету. Португалець свого часу перейшов до "Челсі" з "Вулверхемптона" за 51 мільйон фунтів стерлінгів, де чудово спрацювався саме під керівництвом Марески. "Манчестер Сіті" цікавився гравцем ще до його переїзду на "Стемфорд Брідж", а чудовий контакт між тренером і футболістом лише підсилює імовірність угоди.
За ситуацією також стежить італійський "Мілан", однак сам Нету хоче й надалі виступати в англійській Прем'єр-лізі.
Інші кандидати для підсилення
Окрім Нету, у списку потенційних цілей "МС" перебувають Ібрагім Мбає з ПСЖ та Ян Діоманде з "РБ Лейпциг". Також манчестерці захоплюються грою правого захисника "Челсі" Мало Гюсто, проте цінник у 75 мільйонів фунтів поки вважають завищеним.
Раніше стало відомо, що "Ювентус" оформив гучний трансфер зірки збірної Франції.