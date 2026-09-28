Грузия – Украина в Лиге наций: стал известен стартовый состав "сине-желтых"
Андреа Мальдера определился со стартовым составом на матч Грузия – Украина во втором туре Лиги наций-2026/27.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу национальной команды Украины.
Кто выйдет на поле
Поединок состоится в понедельник, 28 сентября, на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. Арбитром встречи назначен 38-летний Алиар Агаев из Азербайджана.
Первым стартовый состав своей сборной назвал Андреа Мальдера. Он внес сразу 10 (!) изменений по сравнению с предыдущим поединком против венгров.
Украина: Трубин – Бондарь, Сарапий, Михавко, Михайличенко – Назарина, Пихалонок – Зубков, Хлань – Ванат, Пономаренко.
Запасные: Ермаков, Ризнык, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Сикан, Цыганков, Велетень, Очеретько, Матвиенко.
Немного позже свою 11-ку представил и наставник хозяев Рамаз Сванадзе, который будет тренировать команду вместо отправленного в отставку Вилли Саньоля.
Грузия: Мамардашвили - Какабадзе, Гогличидзе, Двали, Лочошвили - Кочорашвили, Чакветадзе, Китеишвили - Цитаишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.
Где смотреть матч Грузия – Украина
Прямую трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO. Игру можно будет просмотреть на канале MEGOGO Футбол 1 при наличии соответствующей подписки.
Также матч в прямом эфире будет транслировать телеканал MEGOGO Спорт. Его можно бесплатно просмотреть в эфире Т2 и кабельных сетях.
Комментировать противостояние будут Владимир Зверов и Виталий Похвала.
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