Грузія – Україна у Лізі націй: став відомий стартовий склад "синьо-жовтих"
Андреа Мальдера визначився із стартовим складом на матч Грузія – Україна у другому турі Ліги націй-2026/27.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу національної команди України.
Хто вийде на поле
Поєдинок відбудеться у понеділок, 28 вересня, на стадіоні "Динамо" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі.
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Арбітром зустрічі призначено 38-річного Аліяра Агаєва з Азербайджану.
Першим стартовий склад своєї збірної назвав Андреа Мальдера. Він вніс одразу 10 (!) змін, порівняно з попереднім поєдинком проти угорців.
Україна: Трубін – Бондар, Сарапій, Михавко, Михайліченко – Назарина, Піхальонок – Зубков, Хлань – Ванат, Пономаренко.
Запасні: Єрмаков, Різник, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Сікан, Циганков, Велетень, Очеретько, Матвієнко.
Трохи згодом свою 11-ку представив і наставник господарів Рамаз Сванадзе, який тренуватиме команду заміть відправленого у ваідставку Віллі Саньоля.
Грузія: Мамардашвілі - Какабадзе, Гоглічідзе, Двалі, Лочошвілі - Кочорашвілі, Чакветадзе, Кітеїшвілі - Цітаїшвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія.
Де дивитися матч Грузія – Україна
Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Гру можна буде переглянути на каналі MEGOGO Футбол 1 за наявності відповідної передплати.
Також матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал MEGOGO Спорт. Його можна безкоштовно переглянути в ефірі Т2 та в кабельних мережах.
Коментуватимуть протистояння Володимир Звєров та Віталій Похвала.
Раніше ми повідомили, як завершилися матчі у трьох дивізіонах Ліги націй 27 вересня.