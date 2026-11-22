Что ел Мудрик в сборной

18 ноября Михаил Мудрик в большом интервью Дмитрию Гордону предположил, что запрещенный мельдоний мог попасть в его организм во время пребывания в сборной Украины. Футболист также раскритиковал медицинское обеспечение команды и рассказал о таблетках, которые якобы раздавали игрокам.

Врач национальной команды Роман Жолобайлюк, работающий со сборной с 2020 года, отверг причастность медицинского штаба к допинговому инциденту. По его словам, относительно Мудрика команда получала четкие рекомендации от медиков лондонского "Челси", в частности по питанию и восстановлению.

При этом футболист должен был самостоятельно контролировать прием добавок и таблеток.

"Добавки, которые наш физиотерапевт раздавал игрокам, Михаил не употреблял", – подчеркнул врач.

Он также заявил, что во время октябрьского сбора 2024 года сборная не выдавала Мудрику медикаментов и не делала инъекций. Все назначения фиксируются в документах, с которыми футболисты знакомятся в конце сбора.

Жолобайлюк трижды проходил полиграф

После положительного допинг-теста Мудрика УАФ провела внутреннюю проверку и подняла документацию о закупке медикаментов с 2020 года.

Сам Жолобайлюк трижды проходил полиграф: один раз по инициативе ассоциации и еще дважды – по просьбе юридической команды футболиста. Кроме того, он за собственные средства сдал на анализ волосы и ногти.

"Я искренне хотел помочь, ускорить процесс и доказать, что мы к этому абсолютно непричастны", – объяснил медик.

По его словам, он также получал в WhatsApp предложения предоставить информацию или взять на себя ответственность за допинговый инцидент в обмен на вознаграждение, но отказался от неофициальных договоренностей.

Роман Жолобайлюк (фото: УАФ)

Личные специалисты Мудрика не отчитывались перед сборной

Жолобайлюк подтвердил, что во время сборов с Мудриком работали два личных специалиста – Иван Поробия и Дмитрий Чаповский. Они занимались индивидуальной подготовкой футболиста, но не координировали свою работу с медицинским штабом сборной.

Также в команде не знали, какие препараты, добавки или спортивное питание Мудрик мог привозить с собой. По словам врача, такая практика распространена среди футболистов, которые пользуются услугами личных нутрициологов или рекомендациями клубных медиков.

Врач ответил на претензии по поводу МРТ

Отдельно Жолобайлюк отреагировал на рассказ Мудрика о трудностях с организацией МРТ после травмы, в частности из-за якобы закрытого медицинского учреждения.

Врач назвал эти обвинения обидными и объяснил, что обследование не всегда нужно проводить сразу после повреждения. По его словам, во многих случаях оптимальное время для МРТ – через 24–48 часов, когда первичный отек меньше влияет на результаты диагностики.

"Поэтому разговоры о "закрытых дверях" или "нехватке средств" вызывают у меня лишь улыбку, хотя как врачу мне это слышать очень неприятно", – заявил Жолобайлюк.

Он также добавил, что не исключает влияния посторонних лиц на публичные заявления футболиста. В то же время в сборной не держат обиды на Мудрика, а лишь делают соответствующие выводы.