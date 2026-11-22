Що їв Мудрик у збірній

18 листопада Михайло Мудрик у великому інтерв'ю Дмитру Гордону припустив, що заборонений мельдоній міг потрапити до його організму під час перебування у збірній України. Футболіст також розкритикував медичне забезпечення команди та розповів про таблетки, які нібито роздавали гравцям.

Лікар національної команди Роман Жолобайлюк, який працює зі збірною з 2020 року, заперечив причетність медичного штабу до допінгового інциденту. За його словами, щодо Мудрика команда отримувала чіткі рекомендації від медиків лондонського "Челсі", зокрема стосовно харчування та відновлення.

Водночас футболіст мав самостійно контролювати приймання добавок і таблеток.

"Добавок, які наш фізіотерапевт роздавав гравцям, Михайло не вживав", – наголосив лікар.

Він також заявив, що під час жовтневого збору 2024 року збірна не видавала Мудрику медикаментів і не робила ін'єкцій. Усі призначення фіксуються в документах, з якими футболісти ознайомлюються наприкінці зборів.

Жолобайлюк тричі проходив поліграф

Після позитивного допінг-тесту Мудрика УАФ провела внутрішню перевірку та підняла документацію про закупівлю медикаментів із 2020 року.

Сам Жолобайлюк тричі проходив поліграф: один раз за ініціативи асоціації та ще двічі – на прохання юридичної команди футболіста. Крім того, він власним коштом здав на аналіз волосся та нігті.

"Я щиро хотів допомогти, прискорити процес і довести, що ми до цього абсолютно непричетні", – пояснив медик.

За його словами, він також отримував у WhatsApp пропозиції надати інформацію або взяти на себе відповідальність за допінговий інцидент в обмін на винагороду, але відмовився від неофіційних домовленостей.

Роман Жолобайлюк (фото: УАФ)

Особисті фахівці Мудрика не звітували перед збірною

Жолобайлюк підтвердив, що під час зборів із Мудриком працювали два особисті спеціалісти – Іван Поробія та Дмитро Чаповський. Вони займалися індивідуальною підготовкою футболіста, але не координували роботу з медичним штабом збірної.

Також у команді не знали, які препарати, добавки чи спортивне харчування Мудрик міг привозити із собою. За словами лікаря, це поширена практика серед футболістів, які користуються послугами особистих нутриціологів або рекомендаціями клубних медиків.

Лікар відповів на закиди щодо МРТ

Окремо Жолобайлюк відреагував на розповідь Мудрика про труднощі з організацією МРТ після травми, зокрема через нібито зачинений медичний заклад.

Лікар назвав ці звинувачення образливими та пояснив, що обстеження не завжди потрібно проводити відразу після ушкодження. За його словами, у багатьох випадках оптимальний час для МРТ – через 24-48 годин, коли первинний набряк менше впливає на результати діагностики.

"Тому розмови про "зачинені двері" чи "брак коштів" викликають у мене лише посмішку, хоча як лікарю мені це чути дуже прикро", – заявив Жолобайлюк.

Він також додав, що не виключає впливу сторонніх осіб на публічні заяви футболіста. Водночас у збірній не тримають образи на Мудрика, а лише роблять відповідні висновки.