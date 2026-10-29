Гол джокера и лотерея для Петракова: "Эпицентр" и "Кривбасс" вышли в 1/4 Кубка Украины (видео)

Роковая ошибка "Черниговая"

Поединок между "Черниговом" и "Эпицентром" начался накануне, но из-за затяжной воздушной тревоги был остановлен на 22-й минуте и перенесен. Доигрывание состоялось на стадионе "Арсенал-Арена" в поселке Счастливое в Киевской области.

Команды обменялись голами еще в первом тайме: на точный удар Николая Миронюка черниговцы ответили голом Джилиндо Безгубченко. Судьба путевки в четвертьфинал решилась на 86-й минуте, когда вышедший на замену форвард "Эпицентра" Максим Евпак воспользовался ошибкой защиты соперника, перехватил мяч и реализовал выход один на один. Этот гол стал для нападающего дебютным за команду из Каменец-Подольского.

"Чернигов" – "Эпицентр" – 1:2

Голы: Безгубченко, 45+2 – Миронюк, 24, Евпак, 86

Лотерея в пользу "Кривбасса"

В другом поединке "Заря" и "Кривбасс" не смогли выявить сильнейшего в основное время. Луганчане вышли вперед уже на 7-й минуте после удара головой Джордана, однако подопечные Александра Петракова быстро восстановили равновесие благодаря точному удару Виливальда.

Несмотря на колоссальное игровое преимущество "Зари" и 16 поданных угловых, забить победный мяч луганчанам не удалось.

А в серии пенальти главным героем стал голкипер "Кривбасса" Александр Кемкин, который отразил удары Джордана и Филиппа Будковского, тогда как Игорь Горбач во время своей попытки исполнил "паненку" и попал в перекладину.

"Заря" – "Кривбасс" – 1:1 (серия пенальти – 2:3)

Голы: Джордан, 7 – Вилливальд, 27

Кто уже вышел в четвертьфинал

Ранее места в четвертьфинале Кубка Украины обеспечили "Верес", "Шахтер", "Харьков", "Полесье" и "Металлист". К ним присоединились "Эпицентр" и "Кривбасс".

Последнего участника следующей стадии определит противостояние "Карпат" и "Александрии", намеченное на 29 октября в 18:00.

Базовая дата четвертьфинальных матчей Кубка Украины – 2–4 марта 2027 года.