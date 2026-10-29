Гол джокера та лотерея для Петракова: "Епіцентр" і "Кривбас" вийшли до 1/4 Кубка України (відео)

Фатальна помилка "Чернігова"

Поєдинок між "Черніговом" та "Епіцентром" розпочався напередодні, але через затяжну повітряну тривогу був зупинений на 22-й хвилині та перенесений. Догравання відбулося на стадіоні "Арсенал-Арена" у селищі Щасливе на Київщині.

Команди обмінялися голами ще у першому таймі: на влучний удар Миколи Миронюка чернігівці відповіли голом Джиліндо Безгубченка. Доля путівки у чвертьфінал вирішилася на 86-й хвилині, коли форвард "Епіцентра" Максим Євпак, що вийшов на заміну, скористався помилкою захисту суперника, перехопив м'яч та реалізував вихід віч-на-віч. Цей гол став для нападника дебютним за команду з Кам'янця-Подільського.

"Чернігів" – "Епіцентр" – 1:2

Голи: Безгубченко, 45+2 – Миронюк, 24, Євпак, 86

Лотерея на користь "Кривбаса"

У іншому поєдинку "Зоря" та "Кривбас" не змогли виявити сильнішого в основний час. Луганці вийшли вперед уже на 7-й хвилині після удару головою від Джордана, проте підопічні Олександра Петракова швидко відновили статус-кво завдяки точному удару Вілівальда.

Незважаючи на колосальну ігрову перевагу "Зорі" та 16 поданих кутових, забити переможний м'яч у грі луганцям не вдалося.

А в серії пенальті головним героєм став голкіпер "Кривбаса" Олександр Кемкін, який відбив удари Джордана та Пилипа Будківського, тоді як Ігор Горбач під час своєї спроби виконав "паненку" та влучив у поперечину.

"Зоря" – "Кривбас" – 1:1 (серія пенальті – 2:3)

Голи: Джордан, 7 – Вілівальд, 27

Хто вже вийшов до чвертьфіналу

Раніше місця у чвертьфіналі Кубка України забезпечили "Верес", "Шахтар", "Харків", "Полісся" та "Металіст". До них приєдналися "Епіцентр" і "Кривбас".

Останнього учасника наступної стадії визначить протистояння "Карпат" та "Олександрії", заплановане на 29 жовтня о 18:00.

Базова дата чвертьфінальних матчів Кубка України – 2–4 березня 2027 року.